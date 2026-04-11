Bhilwara: गोवंश से कुकर्म के दरिंदे को 2000 किमी दूर बांग्लादेश बॉर्डर से दबोचा, 1500 CCTV खंगाले, 40 ट्रेनों में की तलाश

उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए घटनास्थल के पास से लेकर शहर में लगी प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा रेलवे स्टेशन व अभय कमांड सेंटर के करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की फोटो व वीडियो को पहचान हुई। भीलवाड़ा व अन्य जिलों के पुलिस के सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में भेजा जाकर पहचान के प्रयास किए गए। अनुसंधान के दौरान आरोपी के ट्रेन के जरिए ही भीलवाड़ा आने और वारदात को अंजाम दे कर ट्रेन से ही फरार होने की पृष्टि हुई।