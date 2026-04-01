ऑपरेशन संकल्प: नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन, नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति सीज

इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और उप पुलिस अधीक्षक खेमाराम बिजारणिया के सुपरविजन में सुरपालिया थानाधिकारी सुमन के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में सहायक उपनिरीक्षक भागीरथराम, हेड कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल प्रेमराज और रणजीतराम शामिल रहे। नागौर पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नशा बेचकर समाज को खोखला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रखने के संकेत दिए गए हैं।