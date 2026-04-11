Indian Railways: बाड़मेर और जालोर सहित राजस्थान के 14 रेलवे स्टेशनों को लेकर आई गुड न्यूज

योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पूर्ण कर इसे लोकार्पित किया जा चुका है। वहीं डेगाना, रेन, गोटन, सुजानगढ़, रामदेवरा, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, डीडवाना, मेड़ता रोड, नागौर, मारवाड़ भीनमाल और जालोर स्टेशनों पर कार्य तीव्र गति से जारी है। इन परियोजनाओं में लगभग 90 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है तथा सभी स्टेशनों को अगस्त माह तक आमजन को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।