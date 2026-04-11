जेएलएन अस्पताल की मदर लैब में मनमर्जी की जांचों पर उठे गंभीर सवाल, जनप्रतिनिधियों ने मांगी कार्रवाई

दरअसल, अस्पताल के एमसीएच विंग (पुराना परिसर) में हाल ही में शुरू की गई मदर लैब को निजी कंपनी के हवाले किया गया है। इसके तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों की सभी जांचें इसी लैब में की जा रही हैं। लेकिन पत्रिका की जांच में सामने आया कि डॉक्टर जहां मरीज की पर्ची पर एक या दो जांच लिख रहे हैं, वहीं लैब संचालक अपनी ओर से दो से तीन अतिरिक्त जांचें जोड़कर रिपोर्ट जारी कर रहा है। इससे न केवल सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है, बल्कि जांचों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।