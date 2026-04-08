निरीक्षण में खुली पोल: कागजों में व्यवस्था दुरुस्त, हकीकत में बदहाल जेएलएन अस्पताल

जिला अस्पताल में पिछले काफी समय से बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाओं व जांच सेवा निजी हाथों में देने के संबंध में राजस्थान पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जिम्मेदारों की पोल उजागर की। पत्रिका ने जांच व्यवस्था निजी हाथों में देने से मरीजों को हो रही परेशानी के साथ लम्बे समय से खराब पड़ी सीटी स्केन मशीन व सोनोलॉजिस्ट के अभाव में बंद हुई सोनोग्राफी जांच का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। लम्बे समय से बंद पड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को लेकर भी पत्रिका ने समाचार प्रकाशित किया। उसके बाद मंगलवार को कलक्टर ने जेएलएन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए।