Rajasthan Weather News: राजस्थान में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का नागौर में दिखा असर, एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश

नागौर। प्रदेश में सक्रिय हुए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को नागौर जिले में साफ तौर पर देखने को मिला। अलसुबह करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया। बादलों की तेज गर्जना के साथ बरसे बादलों ने जहां गर्मी से राहत दिलाई, वहीं अचानक आई ठंडक ने लोगों को अप्रैल महीने में ही सर्दी का अहसास करा दिया।