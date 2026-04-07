आजादी के 75 साल बाद भी सरकारी अस्पतालों में न पूरे डॉक्टर और न ही संसाधन

लौहारपुरा पीएचसी में बुजुर्ग अब्दुल रहीम ने कहा कि यहां स्थाई डॉक्टर चाहिए। यहां जो डॉक्टर लगे हैं, वे पहले दवे नगर जाते हैं, फिर यहां आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। दवे नगर पीएचसी में जगदीश ने बताया कि यहां रोज 50-60 मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को उचित उपचार नहीं मिल पाता। दवे नगर पीएचसी में अपने बच्चे को दिखाने आई मंजू ने बताया कि यहां डॉक्टर नहीं होने से स्थानीय लोगों को पीएचसी का फायदा नहीं मिल रहा है। छोटी-मोटी दवा नर्स देती है। कहने को नागौर शहर के लौहारपुरा व दवे नगर में शहरी पीएचसी खोल रखी है, लेकिन यहां न तो पूरे डॉक्टर हैं और न ही अन्य स्टाफ, इसके चलते मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।