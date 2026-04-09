राजस्थान की बेटी रूपा राठौड़ का विश्व में डंका, बनीं नंबर-1 जॉकी, 750 जीत और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के साथ रचा इतिहास

Ghudasavar Rupa Rathod: कुचामनसिटी: निकटवर्ती ग्राम कुकनवाली की प्रतिभावान बेटी रूपा राठौड़ पुत्री नरपत सिंह राठौड़ ने घुड़सवारी (जॉकी) के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नया कीर्तिमान रचते हुए भारतदेश का नाम रोशन किया है। वे विश्व की नंबर-1 महिला जॉकी के रूप में पहचान बना चुकी हैं।