जयपुर में तरबूज खरीदने से पहले सावधान! मिलावट की आशंका के बाद मुहाना मंडी में मचा हड़कंप, जांच के लिए भेजे नमूने

बता दें कि तरबूज को गहरा लाल दिखाने के लिए उसमें घातक कृत्रिम रंगों और मिठास बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार तड़के मुहाना मंडी में बड़ी कार्रवाई की।