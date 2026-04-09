जयपुर में गुंडाराज: सरेआम युवक की बेरहमी से पिटाई, देखते रहे लोग मगर नहीं बचाया

उल्लेखनीय है कि पुष्पेंद्र सिंह अपने साथियों किमतकर और संजय के साथ मिलकर चेन लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था। दो दिन में चार वारदात होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और सरगना पुष्पेंद्र को बोराज स्थित एक होटल से दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह का तीसरा सदस्य संजय फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।