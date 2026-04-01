कथा के बीच अचानक मचा कोहराम, भक्ति में लीन उदयपुर की महिला श्रद्धालु की साइलेंट अटैक से मौत, चंद मिनटों में सब खत्म

इस दुखद समाचार के मिलते ही कथा स्थल पर मौजूद अन्य श्रद्धालु भी स्तब्ध रह गए। अस्पताल में जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, परिजन सूरज कंवर के पार्थिव शरीर को लेकर अपने पैतृक निवास उदयपुर के लिए रवाना हो गए। जहां एक ओर पूरा शहर शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। वहीं, इस हृदयविदारक घटना ने परिजनों और परिचितों को गहरे सदमे में डाल दिया है।