भारत-पाक बॉर्डर से आई दुखद खबर, आर्मी कैंट में हवलदार ने की आत्महत्या, भाई का रो-रोकर बुरा हाल

हवलदार रघु एस (फोटो- पत्रिका)
Jaisalmer Havildar Suicide: जैसलमेर: राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से एक दुखद समाचार सामने आया है। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन स्थित 23 फील्ड रेजिमेंट में तैनात एक हवलदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान 34 वर्षीय रघु एस, पुत्र संपत, निवासी तमिलनाडु के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, यह हृदयविदारक घटना बीते सोमवार की है। हवलदार रघु एस सैन्य छावनी के भीतर मृत पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही सेना के उच्च अधिकारियों और स्थानीय सदर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस के अनुसार, शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों पर रहस्य बना हुआ है।
सदर थाना के एएसआई मदन सिंह ने बताया कि घटना के बाद शव को जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया था। रघु के भाई पार्थिबन, जो कोलकाता में थे, सूचना मिलते ही बुधवार को जैसलमेर पहुंचे।
पार्थिबन ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे यूनिट के माध्यम से इस अनहोनी की जानकारी मिली थी। परिजनों ने फिलहाल किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया है।
बुधवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमॉर्टम संपन्न किया गया। इसके पश्चात पुलिस ने पार्थिव देह परिजनों और सेना के अधिकारियों को सौंप दी। जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी से सेना के वाहन में जवान के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ रवाना किया गया। उनके भाई शव लेकर अपने पैतृक निवास तमिलनाडु के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज कर ली है। हालांकि, प्राथमिक दृष्टि से यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जवान ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।
पुलिस और सैन्य अधिकारी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं, ताकि आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
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