भारत-पाक बॉर्डर से आई दुखद खबर, आर्मी कैंट में हवलदार ने की आत्महत्या, भाई का रो-रोकर बुरा हाल

बुधवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमॉर्टम संपन्न किया गया। इसके पश्चात पुलिस ने पार्थिव देह परिजनों और सेना के अधिकारियों को सौंप दी। जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी से सेना के वाहन में जवान के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ रवाना किया गया। उनके भाई शव लेकर अपने पैतृक निवास तमिलनाडु के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।