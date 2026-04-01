ACB Action: राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रोडवेज का डिपो मैनेजर हजारों रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद एसीबी अलवर के उप अधीक्षक शब्बीर खान के नेतृत्व में टीम ने मामले का सत्यापन किया। एसीबी ने 2 अप्रैल और 7 अप्रैल को रिश्वत की मांग की पुष्टि की। बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में जाल बिछाया गया। जैसे ही परिवादी ने डिपो मैनेजर विश्राम मीणा को रिश्वत के 20 हजार रुपए थमाए, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।