राजस्थान के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर पर हजारों रुपए का इनाम घोषित, लंबे समय से चल रहा फरार

उक्त अपराधी के खिलाफ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में मुकदमा नंबर 34/2020 धारा-420, 406, 467, 68, 471 भा.द.स. एवं 15 लाख पचास हजार रुपए की धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड करने के संबंध में मुकदमा नंबर 163/2021 धारा 420, 406 भा.द.स. जिला पुलिस थाना निहालगंज धौलपुर पर पंजीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि अपराधी अमित गौतम के विरूद्ध राजस्थान के विभिन्न थानों में साइबर ठगी एवं धोखाधड़ी के कुल 20 प्रकरण दर्ज हैं।