Dholpur: पार्वती घाट और भूतेश्वर मंदिर में सैकड़ों लोगों ने किया श्रमदान

पूर्व जिला परिषद सदस्य भानु प्रताप सिंह परमार ने कहा कि पत्रिका अपने आप में एक सामाजिक सरोकारों के लिए जाना जाता है। समाज को तथा कमजोर वर्ग को हमेशा प्रहरी के रूप में काम करता है। घाट सफाई कार्यक्रम सराहनीय कार्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबली शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम से अन्य मीडिया से जुड़े अन्य संस्थाओं को भी इस तरह के कार्यक्रम करन ेचाहिए। मंडल अध्यक्ष भैरो सिंह परमार ने कहा कि अमृतम जलम अभियान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में एडवोकेट बृजराज सिंह परमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रकृति से जुडऩे के माध्यम है, हमें ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस युवा नेता लोकेश पाराशर, भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र कोली, सामाजिक कार्यकर्ता लोकेंद्र सिंह परमार, विजय गोयल, भाजपा नेता कवेन्द्र सिंह परमार, धीरेंद्र सिंह परमार ठेकेदार, एडवोकेट मुकेश कौशिक, सराफा संगठन प्रतिनिधि लोकेश सोनी और अग्रवाल समाज अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल, राजपूत सभा बसेड़ी अध्यक्ष संदीप परमार, भाजपा युवा नेता नितिन कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता बनवारी कौशिक, स्टोन व्यापारी मनु कौशिक, पप्पू जादौन, गजराज सिंह परमार, विधानसभा विस्तारक आरएसएस सियाराम बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।