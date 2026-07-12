डकैत जगन गुर्जर की 12वीं और पगड़ी रस्म में उमड़ा जनसैलाब, समाज ने मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी

गौरतलब है कि बीते 29 जून को अजमेर की बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। जेल में ही बंद उसके साथी कैदी विष्णु जाट ने एक गमछे से गला घोंटकर जगन को मौत के घाट उतार दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही गुर्जर समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। हत्याकांड के बाद प्रशासन ने केवल जगन के धौलपुर जेल में बंद दो भाइयों लाल सिंह और पान सिंह को अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा किया है।