Jagan Gurjar Murder Case: 15 दिन जेल से बाहर रहेगा जगन गुर्जर का भाई लाल सिंह, पैरोल के बाद करना होगा सरेंडर

Jagan Gurjar Brother Lalsingh Parole: धौलपुर: चंबल के बीहड़ों से लेकर धौलपुर और आसपास के इलाकों में दशकों तक खौफ का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच, धौलपुर जिला जेल में बंद जगन गुर्जर के बड़े भाई लाल सिंह गुर्जर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जेल प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया के तहत लाल सिंह गुर्जर को 15 दिनों की आकस्मिक पैरोल मंजूर की गई है, जिसके बाद वह जेल की सलाखों से बाहर आ गया है।