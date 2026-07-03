Dholpur: पहाड़ हुआ लुप्त, अब धरती का सीना छलनी कर रहे माफिया

राजाखेड़ा उपखंड चम्बल और उत्तनगन नदियों के बहाव क्षेत्र के बीच बसा हुआ है। एक ओर चम्बल मध्यप्रदेश की सीमा और एक ओर उत्तनगन उत्तरप्रदेश की सीमा बनाती है। इन नदियों के बीहड़ गहरे ऊंचे नीचे खांदर क्षेत्र की विशेषता का भान कराते रहे हैं। बीहड़ों में अथाह वन संपदा परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती थी। जिसके संरक्ष्ण के लिए सरकार के वन विभाग का बड़ा अमला हमेशा तैनात रहा, लेकिन न जाने कैसे उसकी उपस्थिति के बीच भी यहां का वन क्षेेत्र गायब होता चला गया और आज सिर्फ यह वन क्षेत्र सरकार के रेकॉर्ड में ही दिखाई देता है अन्यथा सिर्फ छोटी मोटी झाडिय़ां ही यहां कही कही शेष बची हैं। लेकिन इस सबके लिए जिम्मेदार जिला, उपखंड, वन और खनन विभाग प्रशासन की नींद कभी खुल ही नही पाई और क्षेत्र के विकास के नारों पर भाषणों पर ही समय व्यतीत होता चला गया।