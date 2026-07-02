‘कमजोर सा विष्णु अकेले नहीं कर सकता जगन गुर्जर की हत्या’, गांव वाले बोले कुछ तो छिपाया जा रहा है

इस दौरान पप्पू ने हाथ ऊपर कर भीड़ को शांत किया। तीनों भाइयों के पहुंचने पर भीड़ जगन की देह के पास पहुंचने का प्रयाय कर रही थी, जिस पर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तीनों भाइयों को पुलिस दाह-संस्कार की तैयारी होने पर भारी सुरक्षा बल के साथ लेकर पहुंची और भाई को अंतिम नमन कर पुलिस तीनों को वापस लेकर रवाना हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने जगन को अंतिम विदाई दी। लोग एक-एक करके आते गए और चिता पर कंडा डाल नमन कर आगे बढ़ते गए। कई लोग दाह-संस्कार के बाद भी पहुंचे।