Dholpur: सरकारी स्कूलों की चमक पड़ रही फीकी, गत वर्ष की तुलना में नामांकन हुआ कम

राजकीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं की भरमार अभिभावकों को सता रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी से लेकर जर्जर स्कूल भवनों की समस्याओं को शिक्षा विभाग अभी तक खत्म नहीं कर सका है। अब इन अव्यवस्थाओं के बीच शिक्षा विभाग के सामने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की भी चुनौती आ रही है। जिसको लेकर विभाग ने नवीन सत्र प्रारंभ होने से पहले ही प्रवेशोत्सव के लिए चार चरणों में बच्चों का सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया था। यह सर्वे राज्य सहित जिले के समस्त विद्यालयों में 27 मार्च, 6 अपे्रल, 10 अप्रेल एवं 15 अपे्रल को सघन अभियान के तौर पर चलाया गया था। जिसमें संस्था के 25 प्रतिशत कार्मिकों की ड्यूटी भी लगाई गई। इस दौरान घर-घर जाकर 3 से 18 साल तक के ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं या किसी कारणवश शिक्षा से दूर हैं उनको चिह्नित कर उसका डाटा शाला दर्पण पर अपलोड कर शिक्षा से जोडऩा रहा। देखा जाए तो इस अभियान का भी कुछ ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ रहा। यही कारण है कि जिले का नामांकन पिछले वर्ष की तुलना में पिछड़ता हुआ लग रहा है।