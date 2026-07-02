Jagan Gurjar: जगन गुर्जर की सेल में कैसे पहुंचा विष्णु, 4 घंटे तक किसी को हत्या की भनक नहीं लगी, उठे 5 सवाल

हाई सिक्योरिटी जेल में 318 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी निगरानी में वार्ड, ब्लॉक और हार्डकोर बंदियों की सेल भी शामिल हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के समय जगन की सेल का कैमरा चालू था या बंद। जेल प्रशासन के बयानों और बातचीत में कभी जगन गुर्जर की सेल का कैमरा बंद बताया जाता है तो कभी चालू होने की बात कही जाती है। इसके बाद कैमरे के लैंस पर टूथ पेस्ट लगाए जाने की बात कही जाती है। यदि ऐसा था तो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में निगरानी पर बैठे अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं मिली और कैमरे से छेड़छाड़ कब और किसने की, यह भी जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ने जेल से वार्ड के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। पुलिस फुटेज का विश्लेषण करने में जुटी है।