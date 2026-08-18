अजमेर नगर निगम चुनाव: आरक्षण लॉटरी से कई निवर्तमान पार्षदों के मंसूबों पर फिरा पानी, उपमहापौर समेत बड़े नेताओं की सीटें बदलीं

अजमेर नगर निगम चुनाव में बीजेपी एवं कांग्रेस के कई दिग्गज पार्षदों के वार्डों की तासीर ही बदल गई, जिस आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग के वार्ड पर वे दबदबा जमाने का मंसूबा पाले बैठे थे। उस पर प्रारंभिक तौर पर तो पानी फिर गया है। कुछ के प्लान 'ए' और प्लान 'बी' दोनों पर ही कुठाराघात हो गया। अब नई गणित जमाने बैठाने में जुट गए हैं। लेकिन सभी समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं।