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भरतपुर

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: भरतपुर और डीग के सभी वार्डों का आरक्षण जारी, देखें अपने वार्ड की लॉटरी लिस्ट

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर भरतपुर और डीग जिलों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में दोनों जिलों की नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण निर्धारण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई।
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भरतपुर

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Arvind Rao

Aug 17, 2026

rajasthan civic polls 2026

बंद डिब्बे में से पर्चियां निकालकर वार्डों की लॉटरी खोलती बच्ची (पत्रिका फोटो)

भरतपुर: नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिले के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण निर्धारण की लॉटरी प्रक्रिया जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। लॉटरी परिणाम के माध्यम से जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित तथा संबंधित महिला श्रेणियों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है।

इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मृदुल सिंह, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजीव शर्मा, शहर राहुल सैनी, एसडीएम वैर आलोक सिंह, भरतपुर भारती गुप्ता, चुनाव शाखा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हेमन्त शर्मा सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों का आरक्षण

नगर निगम भरतपुर के कुल 65 वार्डों के लिए जारी लॉटरी परिणाम में विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। वार्ड संख्या 1 को अनुसूचित जनजाति, वार्ड 2 को अनारक्षित, वार्ड 3 एवं 4 को अनुसूचित जाति, वार्ड 5 को अनारक्षित तथा वार्ड 6 को अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में वार्ड 7 और 8 अनारक्षित, वार्ड 9 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 10 अनुसूचित जाति, वार्ड 11 अनारक्षित, वार्ड 12 अनारक्षित महिला, वार्ड 13 एवं 14 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 15 अनुसूचित जाति महिला के लिए निर्धारित है।

वार्ड 16 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 17 एवं 18 अनारक्षित महिला श्रेणी में हैं। भरतपुर नगर निगम में वार्ड 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 20 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 21 अनारक्षित, वार्ड 22 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 23 अनारक्षित महिला, वार्ड 24 अनारक्षित तथा वार्ड 25 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित किया गया है। वार्ड 26 अनारक्षित, वार्ड 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 28 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 29 एवं 30 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 31 अनारक्षित तथा वार्ड 32 अनारक्षित महिला श्रेणी में हैं। वार्ड 33 अनारक्षित तथा वार्ड 34 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए निर्धारित है।

वार्ड 35 अनुसूचित जाति, वार्ड 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 37, 38 एवं 39 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 40 अनुसूचित जाति महिला के लिए निर्धारित है। वार्ड 41 अनारक्षित महिला, वार्ड 42, 43 एवं 44 अनारक्षित, वार्ड 45 एवं 46 अनारक्षित महिला तथा वार्ड 47 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है।

वार्ड 48 एवं 49 अनारक्षित, वार्ड 50 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 51 अनारक्षित, वार्ड 52 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 53 अनारक्षित महिला तथा वार्ड 54 से 58 तक अनारक्षित श्रेणी में हैं। वार्ड 59 अनारक्षित महिला, वार्ड 60 अनारक्षित, वार्ड 61 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 62 अनुसूचित जाति, वार्ड 63 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 64 अनारक्षित तथा वार्ड 65 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है।

नगर पालिका नदबई के 35 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका नदबई के वार्ड संख्या 1 से 35 तक आरक्षण का निर्धारण किया गया है। वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड 2 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 3 अनुसूचित जाति, वार्ड 4 अनारक्षित तथा वार्ड 5 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है। वार्ड 6 अनुसूचित जाति, वार्ड 7 अनारक्षित, वार्ड 8 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 9 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 10 एवं 11 अनारक्षित श्रेणी में हैं। वार्ड 12 एवं 13 अनुसूचित जाति, वार्ड 14 एवं 15 अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड 16 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है।

वार्ड 17 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 18 अनारक्षित, वार्ड 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 20 एवं 21 अनारक्षित महिला, वार्ड 22 अनारक्षित तथा वार्ड 23 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है। वार्ड 24 अनारक्षित, वार्ड 25 अनारक्षित महिला, वार्ड 26 से 29 तक अनारक्षित तथा वार्ड 30 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है। वार्ड 31 अनारक्षित, वार्ड 32 एवं 33 अनारक्षित महिला, वार्ड 34 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 35 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है।

नगर पालिका उच्चैन के 25 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका उच्चैन के वार्ड 1 से 25 तक का आरक्षण भी लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया गया है। वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड 2 अनारक्षित महिला, वार्ड 3 अनारक्षित, वार्ड 4 अनारक्षित महिला, वार्ड 5 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 6 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है। वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 8 एवं 9 अनुसूचित जाति, वार्ड 10 अनारक्षित, वार्ड 11 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 12 अनारक्षित श्रेणी में हैं। वार्ड 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 14 अनारक्षित महिला, वार्ड 15 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 16, 17 एवं 18 अनारक्षित श्रेणी में निर्धारित हैं। वार्ड 19 एवं 20 अनारक्षित महिला, वार्ड 21 अनारक्षित, वार्ड 22 एवं 23 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 24 अनारक्षित तथा वार्ड 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए निर्धारित किया गया है।

नगर पालिका बयाना के 35 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका बयाना के वार्ड संख्या 1 से 35 तक आरक्षण निर्धारित किया गया है। वार्ड 1 एवं 2 अनारक्षित, वार्ड 3 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 4 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 5 एवं 6 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 7 एवं 8 अनारक्षित श्रेणी में हैं। वार्ड 9 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 10 अनुसूचित जाति, वार्ड 11 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 12 एवं 13 अनारक्षित, वार्ड 14 अनारक्षित महिला, वार्ड 15 अनारक्षित तथा वार्ड 16 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है।

वार्ड 17 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 18 एवं 19 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 20 अनुसूचित जाति महिला के लिए निर्धारित है। वार्ड 21 अनारक्षित, वार्ड 22 एवं 23 अनारक्षित महिला, वार्ड 24 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 26 एवं 27 अनारक्षित, वार्ड 28 अनारक्षित महिला, वार्ड 29 एवं 30 अनारक्षित तथा वार्ड 31 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है। वार्ड 32 अनारक्षित, वार्ड 33 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 34 एवं 35 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित हैं।

नगर पालिका वैर के 25 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका वैर के कुल 25 वार्डों के लिए जारी परिणाम के अनुसार वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड 2 अनुसूचित जाति, वार्ड 3 से 5 तक अनारक्षित तथा वार्ड 6 एवं 7 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हैं। वार्ड 8 अनारक्षित, वार्ड 9 अनारक्षित महिला, वार्ड 10 एवं 11 अनारक्षित, वार्ड 12 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा वार्ड 14 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है।

वार्ड 15 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 16 अनारक्षित महिला, वार्ड 17 अनारक्षित तथा वार्ड 18 अनारक्षित महिला श्रेणी में हैं। वार्ड 19 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 20 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 21 अनारक्षित महिला, वार्ड 22 अनारक्षित, वार्ड 23 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 24 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 25 अनारक्षित के लिए निर्धारित किया गया है।

नगर पालिका भुसावर के 25 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका भुसावर के वार्ड 1 से 25 तक आरक्षण निर्धारित किया गया है। वार्ड 1 अनारक्षित महिला, वार्ड 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 3 अनुसूचित जाति, वार्ड 4 एवं 5 अनारक्षित तथा वार्ड 6 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है। वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 8 अनारक्षित, वार्ड 9 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 10 अनारक्षित, वार्ड 11 एवं 12 अनुसूचित जाति तथा वार्ड 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए निर्धारित है।
वार्ड 14 एवं 15 अनारक्षित, वार्ड 16 अनुसूचित जनजाति तथा वार्ड 17 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित है। वार्ड 18 अनारक्षित, वार्ड 19 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 20 अनुसूचित जाति, वार्ड 21 अनारक्षित महिला, वार्ड 22 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 23 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड 24 एवं 25 अनारक्षित श्रेणी में निर्धारित है।

नगर पालिका रूपवास के 25 वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका रूपवास के वार्ड संख्या 1 से 25 तक आरक्षण का निर्धारण किया गया है। वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड 2 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 3 से 5 तक अनारक्षित महिला, वार्ड 6 से 10 तक अनारक्षित तथा वार्ड 11 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है। वार्ड 12 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 13 अनुसूचित जाति, वार्ड 14 अनारक्षित, वार्ड 15 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 16 अनारक्षित तथा वार्ड 17, 18 एवं 19 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हैं।

वार्ड 20 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 21 अनारक्षित, वार्ड 22 अनुसूचित जाति, वार्ड 23 अनारक्षित महिला, वार्ड 24 अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड 25 अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित किया गया है। आरक्षित वार्डों में संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जबकि अनारक्षित ओपन श्रेणी के वार्डों में संबंधित निर्वाचन नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकेंगे।

आरक्षण लॉटरी से खत्म हुआ ‘इंतजार’, साफ हुई वार्डों की चुनावी तस्वीर

डीग जिले में नगर निकायों के चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार सुबह पंचायत समिति सभागार में जिला कलक्टर मयंक मनीष की मौजूदगी में नगर परिषद के सभी 40 वार्डों सहित बृजनगर, पहाड़ी, कामवन, सीकरी और कुम्हेर नगर पालिका के सभी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग के वार्डों सहित महिला आरक्षण का निर्धारण किया गया। विदित रहे कि नगर परिषद सभापति की सीट अनारक्षित के लिए आरक्षित है, जिससे मुकाबला काफी रोचक हो गया है।

देखिए जिले की नगर निकायों में वार्डवार आरक्षण

नगर परिषद डीग, कुल वार्ड 40: नगर परिषद डीग के कुल 40 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड संख्या 22, 28, 37, 34, 07, 29, 32, 13, 40 एवं 10 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें वार्ड 22, 29 एवं 10 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड संख्या 30, 15, 02, 27, 36, 03, 33 एवं 17 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 15, 03 एवं 36 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित महिला के लिए वार्ड संख्या 23, 24, 06, 09, 39, 08 एवं 35 आरक्षित किए गए हैं। शेष 20, 04, 01, 25, 11, 26, 05, 38, 19, 16, 14, 18, 31 एवं 21 अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड संख्या 12 आरक्षित किया गया है।

नगर पालिका कुम्हेर, कुल वार्ड 25: कुम्हेर नगर पालिका के कुल 25 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 21, 23, 22, 24, 11, 25, 19 एवं 12 आरक्षित किए गए हैं। इनमें 23, 11 एवं 19 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। ओबीसी के लिए 02, 08, 20 एवं 18 तथा ओबीसी महिला के लिए 02 आरक्षित है। अनारक्षित महिला के लिए 03, 09, 17 एवं 14 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 04, 15, 13, 07, 01, 10, 05, 06 एवं 16 आरक्षित किए गए हैं।

नगर पालिका बृजनगर में कुल वार्ड 35: बृजनगर नगर पालिका के कुल 35 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 11, 13, 10, 30, 25, 27, 29 एवं 26 आरक्षित किए गए हैं। इनमें 26, 13 एवं 27 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। ओबीसी के लिए 19, 03, 04, 07, 16, 22 एवं 28 तथा ओबीसी महिला के लिए 16 एवं 07 आरक्षित हैं। अनारक्षित महिला के लिए 15, 20, 08, 02, 23, 14 एवं 09 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 35, 18, 06, 34, 24, 21, 33, 05, 12, 31, 17, 01 एवं 32 आरक्षित किए गए हैं। बृजनगर में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है।

नगर पालिका सीकरी में कुल वार्ड 25: सीकरी नगर पालिका के कुल 25 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 3, 7 एवं 11 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें वार्ड 11 अनुसूचित जाति महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है। ओबीसी के लिए 1, 14, 25, 16 एवं 21 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 25 एवं 21 ओबीसी महिला के लिए हैं। अनारक्षित वर्ग के वार्डों में 23, 24, 04, 12, 10, 15, 22, 06, 09, 02, 20, 19, 13, 17, 08, 05 एवं 18 शामिल हैं। इनमें 23, 24, 04, 12, 10 एवं 15 अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हैं।

नगर पालिका पहाड़ी में कुल वार्ड 20: पहाड़ी नगर पालिका के कुल 20 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 03, 01, 13 एवं 06 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए है। ओबीसी के लिए 12, 09, 05 एवं 10 आरक्षित हैं, जिनमें 05 ओबीसी महिला के लिए है। अनारक्षित महिला के लिए 02, 14, 18 एवं 20 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 04, 07, 08, 11, 15, 16, 17 एवं 19 आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है।

नगर पालिका कामवन में कुल वार्ड 35: कामां नगर पालिका के कुल 35 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 30, 29, 13, 20 एवं 16 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 30 एवं 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 09 आरक्षित किया गया है। ओबीसी के लिए 06, 04, 31, 21, 05, 27 एवं 08 तथा ओबीसी महिला के लिए 31 एवं 06 आरक्षित किए गए हैं। अनारक्षित महिला के लिए 01, 12, 34, 07, 35, 03 एवं 23 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 19, 14, 22, 15, 10, 26, 32, 28, 18, 24, 02, 25, 11, 33 एवं 17 आरक्षित किए गए हैं।

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Updated on:

17 Aug 2026 09:15 pm

Published on:

17 Aug 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान निकाय चुनाव 2026: भरतपुर और डीग के सभी वार्डों का आरक्षण जारी, देखें अपने वार्ड की लॉटरी लिस्ट

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