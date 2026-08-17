बांसवाड़ा नगर परिषद: 60 वार्डों का आरक्षण लॉटरी से तय, 12 वार्ड महिलाओं के लिए अनारक्षित

लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शहर के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों के वार्ड महिलाओं या अन्य वर्गों के लिए आरक्षित हो जाने के कारण प्रत्याशियों को अब नए वार्डों की तलाश करनी पड़ सकती है। वहीं, आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।