बांसवाड़ा नगर परिषद: 60 वार्डों का आरक्षण लॉटरी से तय, 12 वार्ड महिलाओं के लिए अनारक्षित

बांसवाड़ा नगर परिषद (पत्रिका फाइल फोटो)
Banswara Nagar Parishad Ward Reservation: बांसवाड़ा नगर परिषद के आगामी चुनावों को लेकर नगर परिषद क्षेत्र के सभी 60 वार्डों के वर्गवार आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया का निर्धारण पूरा हो गया है। इस नई लॉटरी व्यवस्था के तहत सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी वार्ड आरक्षित किए गए हैं।
|श्रेणी
|कुल वार्ड संख्या
|अनारक्षित (सामान्य)
|35
|└ इनमें महिलाओं के लिए आरक्षित
|12
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|12
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|09
|अनुसूचित जाति (SC)
|04
|कुल वार्ड
|60
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शहर के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों के वार्ड महिलाओं या अन्य वर्गों के लिए आरक्षित हो जाने के कारण प्रत्याशियों को अब नए वार्डों की तलाश करनी पड़ सकती है। वहीं, आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।