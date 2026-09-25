Banswara: गेमन पुल लूटकांड का पर्दाफाश, गिरफ्तार हुए 4 बदमाशों में एक BAP प्रत्याशी शामिल; चुनावी खर्च के लिए रची थी साजिश

पुलिस ने लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo-Patrika)
Banswara Crime News: रतलाम रोड स्थित गेमन पुल पर व्यापारी के मुनीम से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आंबापुरा पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से अजय डिंडोर, प्रकाश कटारा, मोहनलाल और कन्हैयालाल को पकड़ा है। मामले में पुलिस की पूछताछ के दौरान लूट की वारदात से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सड़क पर फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर खड़ा कर मुनीम की कार रुकवाई और इसके बाद 18 लाख रुपए की नकदी और कार लूट ली।
थानाधिकारी निर्भयसिंह राणावत के मुताबिक, आरोपियों ने लूट की वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। उन्होंने सड़क पर ट्रैक्टर इस तरह अड़ा दिया कि मुनीम की कार को रोकना पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने मुनीम से 18 लाख रुपए की नकदी और कार लूट ली। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई की। जांच के बाद सदर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान लूट की साजिश से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। थानाधिकारी निर्भयसिंह राणावत ने बताया कि आरोपियों में BAP पार्टी का एक प्रत्याशी भी शामिल है जिसने चुनावी खर्च जुटाने के लिए लूट की साजिश रची थी। पुलिस इसी आधार पर मामले में आगे पूछताछ कर रही है। यह जानकारी पुलिस की पूछताछ के दौरान सामने आने की बात कही गई है।
चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। अब पुलिस उनसे लूट की वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से बांसवाड़ा में हुई दूसरी वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लूट की योजना कैसे तैयार की गई, इसमें कौन-कौन शामिल था और वारदात के बाद रकम व कार का क्या किया गया, जैसे पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि पूछताछ में जिले में हुई अन्य बड़ी वारदातों से जुड़े मामलों का भी खुलासा हो सकता है।
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