Banswara: गेमन पुल लूटकांड का पर्दाफाश, गिरफ्तार हुए 4 बदमाशों में एक BAP प्रत्याशी शामिल; चुनावी खर्च के लिए रची थी साजिश

चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। अब पुलिस उनसे लूट की वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से बांसवाड़ा में हुई दूसरी वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लूट की योजना कैसे तैयार की गई, इसमें कौन-कौन शामिल था और वारदात के बाद रकम व कार का क्या किया गया, जैसे पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि पूछताछ में जिले में हुई अन्य बड़ी वारदातों से जुड़े मामलों का भी खुलासा हो सकता है।