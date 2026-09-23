Rajasthan Nikay Chunav : ‘ट्रिपल इंजन सरकार… जितना लूट सको, उतना लूटो’, BJP के उपसभापति चंकी शाह के वायरल वीडियो पर विवाद

राजस्थान के बांसवाड़ा नगर परिषद में नवनिर्वाचित उपसभापति और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता चंकी शाह का एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 22 सितंबर को उपसभापति पद का चुनाव जीतने के ठीक बाद एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान चंकी शाह बहुत ही खुशमिजाज और बेफिक्र अंदाज में यह टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में वो कहते दिख रहे हैं- कि "केंद्र में बीजेपी, राज्य में भजनलाल जी और बांसवाड़ा में भी अब बीजेपी की सरकार है… जितना लूट सको लूटो।"