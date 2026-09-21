Banswara : बांसवाड़ा में BJP से मुकेश, कुशलगढ़ में हितेष चुने गए , परतापुर-गढ़ी में कांग्रेस के सुदीप अध्यक्ष निर्वाचित

Banswara : बांसवाड़ा नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सोमवार को जिले के तीनों निकायों में अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया हुई। इसमें बांसवाड़ा में भाजपा के मुकेश रावत, कुशलगढ़ में भाजपा के हितेष पडियार एवं परतापुर-गढ़ी में कांग्रेस के सुदीप पंचोरी ने निर्वाचित हुए। खास बात ये रही कि बांसवाड़ा में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 निर्दलीय का साथ मिला। वहीं, कुशलगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों को 10-10 मत मिले। इस पर अध्यक्ष के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें भाग्य ने हितेष पडियार का साथ दिया।