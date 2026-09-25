7 दिन तक मुर्दाघर में पड़ा रहा पत्नी का शव, पति क्यों नहीं कर सका अंतिम संस्कार? रुला देगी उदयपुर की यह खबर

Udaipur News: उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई, जो गरीबी और बेबसी की तस्वीर दिखाती है। बीमारी से पत्नी की मौत के बाद एक पति इतना असमर्थ था कि वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। मजबूरी ऐसी रही कि महिला का शव करीब सात दिन तक मुर्दाघर में पड़ा रहा। आखिरकार, पुलिस की मदद और एक संस्था के सहयोग से महिला का अंतिम संस्कार कराया गया।