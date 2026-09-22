उदयपुर. खेलगांव में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल तैयार… एक छत के नीचे खेलेंगे, पढ़ेंगे और रहेंगे

उदयपुर. शहर के खिलाड़ियों के लिए तैयार हो रहा सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भवन का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और फिलहाल पेंटिंग व फिटिंग का काम चल रहा है। यह परिसर शुरू होने के बाद बच्चों के लिए सिर्फ खेल अभ्यास का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यहां उन्हें खेलने, पढ़ने और रहने की सुविधा भी मिल सकेगी। खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण के साथ रहने की सुविधा एक ही परिसर में मिलने से बाहर से आने वाले बच्चों के लिए भी यह व्यवस्था उपयोगी होगी।स्पोर्ट्स स्कूल के तहत तैयार हो रहे स्पोर्ट्स हॉस्टल में फिलहाल बालिकाओं के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत गर्ल्स हॉस्टल संचालित किया जाएगा। बालिकाएं यहां रहकर पढ़ाई के साथ खेल प्रशिक्षण जारी रख सकेंगी। भविष्य में जब नया बालिका हॉस्टल तैयार हो जाएगा तो गर्ल्स हॉस्टल को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।