उदयपुर : बलीचा के कचरे के पहाड़ों पर फिरेगी झाड़ू… दिवाली बाद शुरू होगी सफाई

कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए बायोमाइनिंग प्रक्रिया के तहत पुराने कचरे को मशीनों से निकालकर उसमें मौजूद सामग्री को अलग किया जाएगा। पहले कचरे को ट्रॉमेल में डाला जाएगा। ट्रॉमेल के जरिये कचरे की छंटाई और प्रोसेसिंग के बाद उपयोगी एवं अलग-अलग श्रेणी की सामग्री सामने आएगी। इस प्रक्रिया में निकलने वाला आरडीएफ ऐसा हिस्सा होगा जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे सीमेंट फैक्टरियों तक भेजे जाने की व्यवस्था होगी। वहीं, जो सामग्री उपयोगी या जलने योग्य नहीं होगी, उसे इनर्ट के रूप में अलग किया जाएगा और निर्धारित लैंडफिल एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पुराने कचरे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर डालने के बजाय उसकी वैज्ञानिक प्रोसेसिंग की जाएगी। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा बदलाव होगा।