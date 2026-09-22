उदयपुर: ममता चपलोत के नगर पालिका अध्यक्ष बनते ही पति गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

राजेश चपलोत को पुलिस ने जमीन से जुड़े विवाद के एक मामले में गिरफ्तार किया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में कमलेश यादव की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत में आरोप है कि 14 सितंबर 2026 को राजेश चपलोत उनके घर गए और उन्हें धमकी देकर आए थे। हालांकि, चपलोत के परिवार ने इस आरोप पर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि जिस दिन की घटना एफआईआर में बताई गई है, उस दिन राजेश चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्त थे। उनके बेटे ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस से एफआईआर की सत्यापित कॉपी मांगी गई, लेकिन उन्हें कॉपी नहीं दी गई। परिवार का कहना है कि राजेश का मोबाइल फोन भी पुलिस के पास है।