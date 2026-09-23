उदयपुर जिला प्रमुख की सीट ओपन, कोई भी लड़ सकेगा चुनाव; जानें जिला परिषद-पंचायत समिति की लॉटरी में कहां किसकी सीट आई

पंचायत समिति प्रधान पद के लिए भी आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसमें बड़गांव पंचायत समिति का प्रधान पद अनारक्षित यानी ओपन रखा गया है। घासा पंचायत समिति का प्रधान पद एससी ओपन के लिए आरक्षित हुआ है। वहीं भींडर, वल्लभनगर और मावली पंचायत समितियों के प्रधान पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण के बाद इन पंचायत समितियों में महिला उम्मीदवारों के लिए प्रधान पद पर चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है, जबकि बड़गांव में किसी भी वर्ग का पात्र उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकेगा।