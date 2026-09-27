Rajasthan : बांसवाड़ा में श्वानों का आंतक, तीन साल की मासूम पर अटैक, जबड़े पर आए सात टांके

बांसवाड़ा. जिला अस्पताल में श्वान की शिकार बालिका का उपचार करते चिकित्सक। फोटो पत्रिका
Rajasthan : बांसवाड़ा शहर से लेकर गांव-गांव में कुत्तों का आंतक थम नहीं रहा है। रोजाना बच्चे, बुर्जुग स्ट्रीट डॉग की चपेट में आ रहे हैं। रविवार को शहर से सटे विट्ठलदेव क्षेत्र में तीन साल की मासूम श्वान की चपेट में आ गई है। इससे उसके जबड़े पर 7 टांके आए। बच्ची का जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। विट्ठलदेव निवासी दिलीपसिंह ने बताया कि उसकी तीन साल की बेटी अनिशा रविवार दोपहर घर आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान एक कुत्ते ने हमला कर दिया। इससे चेहरे पर गहरे घाव आए। इस पर तुरंत बच्ची को लेकर चिकित्सालय पहुंचे। यहां चिकित्सकाें ने उपचार किया। अनिशा के जबड़े पर सात टांके आए हैं।
शहर में फरवरी माह में नगरपरिषद् ने स्टरलाइजेशन एवं वैक्सीनेशन के नाम पर 10 लाख रुपए फूंके थे। हर कुत्ते पर करीब 1798 रुपए खर्च करते हुए 556 कुत्तों का स्टरलाइजेशन किया था। पर, ग्रामीण क्षेत्रों के कुत्तों को लेकर ग्राम पंचायतों बजट का टोटा बता दिया था। अब 7 माह बाद एक बार फिर शहर से लेकर गांवों में रोजाना कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। पर, अधिकारी बेफ्रिक बने हुए हैं।
1- 29 अगस्त : कागदी पिकअप की 3 वर्षीय मासूम कृतिका पुत्री छगन निनामा घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी कुत्ते ने मुंह पर नोच लिया। होंठ पर 15 टांके आए।
2- 01 जून : केला मेला गांव में तीन युवक घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक कुत्ता वहां पहुंचा और तीनों पर हमला कर दिया।
3- 13 मई : गढ़ी उपखंड क्षेत्र के मोरड़ी गांव में एक कुत्ते ने एक साथ 31 लोगों को अपना शिकार बनाया था। बाद में आक्रोशित लोगों ने कुत्ते को मार डाला था।
4- 3 मई : कुशलगढ़ के ढुम्मढ़ गांव में 3 तथा लोहारिया बड़ा में एक साथ 12 लोगों पर श्वान ने हमला किया। आक्रोशित लोगों ने श्वान को भी मौत के घाट उतार दिया। इससे एक दिन पहले भी कुत्ते ने एक मासूम को काट लिया था।
5- 29 अप्रेल : कुशलगढ़ क्षेत्र के भंवरदा गांव में कुत्ते ने पांच वर्षीय महेश के जबड़े, होंठ को नोच लिया था।
6- 8 व 9 अप्रेल : घाटोल एवं दानपुर क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग ने 4 लोगों पर हमला कर दिया था।
7- 10 अप्रेल : दानपुर थाना क्षेत्र में चार लोगों पर कुत्ते ने हमला किया। इसमें 6 साल की मासूम बुरी तरह जख्मी हो गई और उसके 24 टांके आए।
माह-कुल
जनवरी 1912
फरवरी 1499
मार्च 1047
अप्रेल 1174
मई 1230
जून 601
जुलाई 553
अगस्त 639।
वर्ष - कुल
2022 6491
2023 7137
2024 7918
2025 7622
2026 8016
(2026 के आंकड़े 31 अगस्त तक)।
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