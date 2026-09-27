Rajasthan : बांसवाड़ा में श्वानों का आंतक, तीन साल की मासूम पर अटैक, जबड़े पर आए सात टांके

1- 29 अगस्त : कागदी पिकअप की 3 वर्षीय मासूम कृतिका पुत्री छगन निनामा घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी कुत्ते ने मुंह पर नोच लिया। होंठ पर 15 टांके आए।

2- 01 जून : केला मेला गांव में तीन युवक घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक कुत्ता वहां पहुंचा और तीनों पर हमला कर दिया।

3- 13 मई : गढ़ी उपखंड क्षेत्र के मोरड़ी गांव में एक कुत्ते ने एक साथ 31 लोगों को अपना शिकार बनाया था। बाद में आक्रोशित लोगों ने कुत्ते को मार डाला था।

4- 3 मई : कुशलगढ़ के ढुम्मढ़ गांव में 3 तथा लोहारिया बड़ा में एक साथ 12 लोगों पर श्वान ने हमला किया। आक्रोशित लोगों ने श्वान को भी मौत के घाट उतार दिया। इससे एक दिन पहले भी कुत्ते ने एक मासूम को काट लिया था।

5- 29 अप्रेल : कुशलगढ़ क्षेत्र के भंवरदा गांव में कुत्ते ने पांच वर्षीय महेश के जबड़े, होंठ को नोच लिया था।

6- 8 व 9 अप्रेल : घाटोल एवं दानपुर क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग ने 4 लोगों पर हमला कर दिया था।

7- 10 अप्रेल : दानपुर थाना क्षेत्र में चार लोगों पर कुत्ते ने हमला किया। इसमें 6 साल की मासूम बुरी तरह जख्मी हो गई और उसके 24 टांके आए।