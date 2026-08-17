Rajasthan Nagar Nikay Election: भीलवाड़ा नगर निगम के वार्डों में आरक्षण की तस्वीर साफ, यहां देखें पूरी लॉटरी लिस्ट

भीलवाड़ा नगर निगम के वार्डों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए भीलवाड़ा नगर निगम के वार्डों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जिला कलक्टर परिसर स्थित सभागार में सोमवार को भीलवाड़ा नगर निगम के वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। आरक्षण लॉटरी लिस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 31 वार्ड अनारक्षित ओपन रखे गए हैं, जबकि 15 वार्ड अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हैं। वहीं, 9 वार्ड ओबीसी, 5 ओबीसी महिला, 6 एससी और 3 एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। 1 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित है।
भीलवाड़ा जिला कलक्टर कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शहरी निकायों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जा चुकी है। आरक्षण तय होने के साथ ही चुनावी तैयारियों में जुटे संभावित प्रत्याशियों का समीकरण भी बदल गया है और अब दावेदार अपने-अपने वार्डों में नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटेंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले की 10 नगर पालिकाओं आसीन्द, गुलाबपुरा, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, बीगोद, माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया के सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) के पद व सीटों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है।
|वार्ड नंबर
|आरक्षित वर्ग
|1
|अनारक्षित ओपन
|2
|एससी ओपन
|3
|अनारक्षित ओपन
|4
|अनारक्षित ओपन
|5
|ओबीसी महिला
|6
|अनारक्षित ओपन
|7
|अनारक्षित महिला
|8
|अनारक्षित महिला
|9
|अनारक्षित महिला
|10
|अनारक्षित महिला
|11
|ओबीसी
|12
|अनारक्षित महिला
|13
|अनारक्षित ओपन
|14
|अनारक्षित ओपन
|15
|ओबीसी
|16
|अनारक्षित ओपन
|17
|ओबीसी
|18
|अनारक्षित ओपन
|19
|ओबीसी
|20
|ओबीसी
|21
|ओबीसी
|22
|अनारक्षित महिला
|23
|अनारक्षित ओपन
|24
|एससी महिला
|25
|एससी
|26
|अनारक्षित ओपन
|27
|एससी
|28
|अनारक्षित ओपन
|29
|अनारक्षित महिला
|30
|अनारक्षित महिला
|31
|ओबीसी महिला
|32
|अनारक्षित ओपन
|33
|अनारक्षित ओपन
|34
|अनारक्षित ओपन
|35
|अनारक्षित ओपन
|36
|अनारक्षित ओपन
|37
|ओबीसी महिला
|38
|अनारक्षित महिला
|39
|अनारक्षित ओपन
|40
|अनारक्षित महिला
|41
|अनारक्षित महिला
|42
|अनारक्षित ओपन
|43
|अनारक्षित ओपन
|44
|अनारक्षित ओपन
|45
|अनारक्षित ओपन
|46
|अनारक्षित महिला
|47
|अनारक्षित ओपन
|48
|एससी महिला
|49
|अनारक्षित ओपन
|50
|अनारक्षित ओपन
|51
|ओबीसी महिला
|52
|एससी
|53
|एससी
|54
|ओबीसी
|55
|एससी
|56
|अनारक्षित ओपन
|57
|एससी महिला
|58
|ओबीसी
|59
|अनारक्षित ओपन
|60
|अनारक्षित ओपन
|61
|अनारक्षित महिला
|62
|अनारक्षित ओपन
|63
|अनारक्षित ओपन
|64
|अनारक्षित ओपन
|65
|अनारक्षित महिला
|66
|एसटी
|67
|अनारक्षित महिला
|68
|अनारक्षित ओपन
|69
|ओबीसी
|70
|ओबीसी महिला
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