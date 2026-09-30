मामा के सामने काट दिया मां का गला, दरवाजे के पीछे से आती रहीं चीखें; भीलवाड़ा के मंजू देवी हत्याकांड में बेटे को उम्रकैद

भीलवाड़ा: जिला एवं सेशन न्यायालय ने बुजुर्ग मां की चाकू से हत्या करने के मामले में उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार विश्नोई को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामला भीलवाड़ा जिले के पुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2023 को पिपलेश्वर महादेव क्षेत्र में मंजू देवी की उसके बेटे सुनील कुमार ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस अनुसंधान में आरोपी द्वारा महिला पर कई वार किए जाने की बात सामने आई थी।