Bhilwara: चोरी की गई मूर्ति वापस लाने की मांग, मोबाइल टावर पर चढ़े 2 युवक; पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

इससे पहले शुक्रवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गुलाबपुरा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने गुलाबपुरा थाना द्वारा की जा रही दमनात्मक एवं एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाने तथा मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ज्ञापन में आरोप है कि शिव परिवार की मूर्ति चोरी कर ग्राम लुहारिया मांडल में जबरन स्थापित की गई है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन ने मूर्ति को 25 सितंबर 2026 तक वापस लाने का आश्वासन दिया था।