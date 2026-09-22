राजस्थान में सड़क हादसा; वाहन से टकराई कार, डॉक्टर दंपती और दो बच्चों की मौत; जन्मदिन समारोह से लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से सूरजगढ़, झुंझुनूं और वर्तमान में जयपुर निवासी डॉ. सुरेश गजराज अपनी पत्नी डॉ. शालिनी मौर्य और दोनों बच्चों के साथ 19 सितंबर को बारां आए थे। परिवार अपने साले के बच्चे के जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ था। मंगलवार सुबह परिवार कार से जयपुर लौट रहा था। इसी दौरान कवाई-अटरू हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास उनकी कार की बलकर से भिड़ंत हो गई। हादसे में डॉ. सुरेश, डॉ. शालिनी और उनके दोनों बच्चों स्वपनिल और निलिशा की मौत हो गई।