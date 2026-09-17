भीलवाड़ा को मिली पहली महिला महापौर, BJP की जसवंत कंवर निर्विरोध निर्वाचित; संतोष कंवर ने पर्चा लिया वापस

निकाय चुनाव को लेकर 14 सिंतबर को संपन्न हुए 70 वार्डों के भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 45 सीटों पर परचम लहराकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 15 सीटों पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया। इनमें से भी 8 निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। महापौर पद के लिए दिग्गजों के परिजनों की दावेदारी के बीच भाजपा आलाकमान ने नामांकन के चंद घंटे पहले जयपुर में वार्ड 9 से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली जिला भाजपा प्रवक्ता भूपेन्द्र सिंह बीलिया की पत्नी नव-निर्वाचित पार्षद जसवंत कंवर के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही प्रथम महिला महापौर को लेकर बने कयासों का दौर भी थम गया।