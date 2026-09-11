बद्रीनाथ के तप्त कुंड में दम घुटने से भीलवाड़ा की दो बहनों की मौत, हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार

शुक्रवार सुबह रामु देवी, प्रेम देवी, भगवती देवी और सोहनी देवी बद्रीनाथ स्थित तप्त कुंड में स्नान करने पहुंचीं। बताया गया कि रामु देवी और प्रेम देवी तप्त कुंड में 108 डुबकी लगाने के संकल्प के साथ स्नान कर रही थीं। लगभग 50 डुबकी पूरी होने के बाद दोनों की सांस फूलने लगी। शुरुआत में धीमी गति से डुबकी लगा रही महिलाओं ने बाद में तेजी से डुबकी लगाना शुरू कर दिया, जिससे वे अचेत होकर कुंड में गिर पड़ीं।