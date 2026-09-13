जयपुर से 50 KM दूर BJP की ‘शाही बाड़ेबंदी’: कोई स्विमिंग में मस्त, तो कोई भक्ति में लीन; नाप-तोलकर बात कर रहे प्रत्याशी

बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे प्रत्याशी दिन की शुरुआत भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चाओं से कर रहे हैं। इसके बाद दिनभर कैरम बोर्ड पर गोटियां बैठाने और स्वीमिंग पूल में डुबकी लगाकर चुनावी थकान मिटाने का दौर चल रहा है। नतीजे आने तक इस शाही बाड़ेबंदी में भक्ति, खेल और सियासी लुकाछिपी का यह दौर यूं ही जारी रहने की उम्मीद है। महिला प्रत्याशी आपसी बातचीत में दिनभर समय व्यस्त कर रही हैं। मतगणना पूरी होते ही इन प्रत्याशियों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की भी तैयारी है।