Bhilwara Deputy Mayor Election: BJP के राधेश्याम सोमानी का डिप्टी मेयर बनना तय, कांग्रेस नहीं उतार पाई प्रत्याशी

Radheshyam Somani (Patrika Photo)
Bhilwara Deputy Mayor Election: भीलवाड़ा नगर निगम के उप महापौर पद के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्धारित समय सुबह 11 बजे तक भाजपा की ओर से वार्ड 16 के पार्षद राधेश्याम सोमानी ने एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की ओर से उप महापौर पद के लिए कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया।
ऐसे में राधेश्याम सोमानी का भीलवाड़ा नगर निगम का उप महापौर निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। हालांकि, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से इसकी अधिकृत घोषणा दोपहर 2 बजे की जाएगी। इसके बाद सोमानी के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि होगी।
सोमानी के नामांकन के दौरान नवनिर्वाचित महापौर जसवंत कंवर, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, भगवान सिंह राठौड़ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा ने महापौर पद पर भी जीत दर्ज की है। अब उप महापौर पद पर भी भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन से निगम में पार्टी का नेतृत्व कायम रहेगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें दोपहर 2 बजे होने वाली निर्वाचन विभाग की अधिकृत घोषणा पर टिकी हैं।
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