Bhilwara Deputy Mayor Election: BJP के राधेश्याम सोमानी का डिप्टी मेयर बनना तय, कांग्रेस नहीं उतार पाई प्रत्याशी

Bhilwara Deputy Mayor Election: भीलवाड़ा नगर निगम के उप महापौर पद के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्धारित समय सुबह 11 बजे तक भाजपा की ओर से वार्ड 16 के पार्षद राधेश्याम सोमानी ने एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की ओर से उप महापौर पद के लिए कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया।