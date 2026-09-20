Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान कांग्रेस का सख्त फैसला, सीनियर महिला नेत्री रेखा बर्खास्त, जानिए बड़ी वजह

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की गंगापुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सड़कों पर आ गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस नेतृत्व ने अनुशासनहीनता और पार्टी निर्देशों की अवहेलना के गंभीर आरोपों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और वार्ड 23 से नवनिर्वाचित पार्षद रेखा हिरण को उनके पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक निष्कासन आदेश जारी किया है। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद का पर्चा भरने और तय समय सीमा के भीतर नाम वापस न लेने के कारण यह सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है।