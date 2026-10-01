पट्टे की फाइल आगे बढ़ाने के लिए मांगी घूस: बांसवाड़ा में ACB का बड़ा एक्शन, वनरक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ACB के अनुसार परिवादी वन विभाग के क्षेत्र से बाहर की वन भूमि पर काफी समय से कब्जे में रहकर कृषि कार्य कर रहा था। इस जमीन के संबंध में वन विभाग की ओर से पट्टे के लिए सत्यापन किया जा रहा था। इसके बाद संबंधित पत्रावली तैयार कर आगे भेजी जानी थी। आरोप है कि इसी पट्टा पत्रावली को आगे बढ़ाने और उसे उपलब्ध कराने के बदले वनरक्षक भूपेश पाटीदार परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद ACB की बांसवाड़ा इकाई ने रिश्वत मांगने की बात का सत्यापन कराया।