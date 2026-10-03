Rajasthan Politics News: ‘डॉ. चंद्रभान जी से बढ़िया स्वागत-सत्कार करेंगे’, जानिए विश्वेन्द्र सिंह का डोटासरा को याद दिलाया 14 साल पुराना किस्सा

राजस्थान कांग्रेस के भीतर मची राजनीतिक उथल-पुथल और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब जुबानी जंग और अधिक तीखी हो गई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के संकेत देते हुए सियासी गलियारों में भूचाल लाने वाले कद्दावर नेता विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यशैली और बयानों पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए विश्वेंद्र सिंह ने डोटासरा के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन्हें राजस्थान कांग्रेस के इतिहास की एक बेहद चर्चित और विवादास्पद घटना की याद दिलाई है, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।