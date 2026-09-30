30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

‘बहुत खुश थी, आपके एक शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया’, भरतपुर में शादी के 10 महीने बाद महिला की मौत

भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में शादी के करीब 10 महीने बाद विवाहिता सुकीर्ति की मौत हो गई। पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Sep 30, 2026

bharatpur woman dies

सुकीर्ति (पत्रिका फोटो)

Bharatpur News: भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक निजी स्कूल के पीछे लक्ष्मी नगर में शादी के करीब 10 महीने बाद एक विवाहिता की मौत हो गई। पति से विवाद के बाद विवाहिता की मौत होने की बात सामने आई है। वहीं, पीहर पक्ष ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका की ओर से एक नोट भी मिला है, जिसकी सत्यता की पुलिस जांच करा रही है।

पुलिस के अनुसार गोविंद नगर, मडरपुर रोड, भरतपुर निवासी राजेश कुमार यादव पुत्र फूल सिंह यादव ने परिवाद में बताया कि करीब 10 महीने पहले उनकी दो बेटियों की शादी संत कृपाल स्कूल के पीछे लक्ष्मी नगर में हुई थी। 29 सितंबर की रात करीब 11:53 बजे उनकी छोटी बेटी ने फोन कर बताया कि उनकी बहन सुकीर्ति पत्नी प्रशांत यादव के साथ घटना हो गई है।

राजेश कुमार अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें सुकीर्ति को अस्पताल ले जाते परिजन मिले। वह उनके साथ अरोड़ा अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे आरबीएम अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

स्कॉर्पियो की मांग करने का आरोप

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि घटना के समय घर में सास श्यामवती और पति प्रशांत यादव मौजूद थे। पीहर पक्ष का आरोप है कि सुकीर्ति को पहले भी बार-बार परेशान किया जाता था। आरोप है कि प्रशांत और श्यामवती की ओर से स्कॉर्पियो की मांग की जा रही थी और परिवार की ओर से कई बार बेटी को पैसे भी भेजे गए।

छोटी बेटी को भी दी थी धमकी

परिवाद में नगला मांझी निवासी जीतू पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पीहर पक्ष ने अपनी छोटी बेटी को भी धमकी दिए जाने की बात कही है। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस बरामद नोट की सत्यता और उसमें लिखी बातों की भी जांच कर रही है।

नोट में लिखा था…

नोट में लिखा है 'थैंक यू प्रशांत, इतनी खूबसूरत लाइफ देने के लिए। मैंने सच में जिंदगी जीनी चाही और आपके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी भी। आपके लिए मेरा प्यार बहुत सारा था। जब मेरी गलती की वजह से सब खत्म हो चुका है तो सच में अब मन नहीं है मेरा जीने का। इस बात के लिए आप दोषी नहीं हो, मैंने खुद ने ही सब खराब कर दिया, सब सही करने की चाह में। अपने साथ-साथ किसी और की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूं, यार, इसलिए अब जा रही हूं सब छोड़कर। बस यही कहना था। एक शक ने सब बर्बाद कर दिया। कितने अच्छे दोस्त बन गए थे हम दोनों। खुश रहना प्लीज हमेशा।'

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 03:21 pm

Published on:

30 Sept 2026 03:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / ‘बहुत खुश थी, आपके एक शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया’, भरतपुर में शादी के 10 महीने बाद महिला की मौत

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Congress : ‘प्रदेश अध्यक्ष मूक-बधिर बना बैठा है’, पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बयान से कांग्रेस में हड़कंप, जानें क्या है विवाद?

vishvendra singh angry on rajasthan congress defeat bharatpur
भरतपुर

Deeg News: लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की जिद में टावर पर चढ़ी दो बच्चों की मां, 4 घंटे बाद उतरी

Deeg News
भरतपुर

CM भजनलाल शर्मा की भरतपुर को बड़ी सौगात: करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, ट्रॉमा सेंटर और स्टेडियम का एलान

cm bhajanlal sharma visit bharatpur news
भरतपुर

राजस्थान के 8 जिलों को आज मिलेगी 1,109 करोड़ की सौगात, CM भजनलाल करेंगे 345 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

CM Bhajan Lal
भरतपुर

सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा : बयाना में जनसभा को करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी

Bhajanlal sharma Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.