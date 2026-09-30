‘बहुत खुश थी, आपके एक शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया’, भरतपुर में शादी के 10 महीने बाद महिला की मौत

नोट में लिखा है 'थैंक यू प्रशांत, इतनी खूबसूरत लाइफ देने के लिए। मैंने सच में जिंदगी जीनी चाही और आपके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी भी। आपके लिए मेरा प्यार बहुत सारा था। जब मेरी गलती की वजह से सब खत्म हो चुका है तो सच में अब मन नहीं है मेरा जीने का। इस बात के लिए आप दोषी नहीं हो, मैंने खुद ने ही सब खराब कर दिया, सब सही करने की चाह में। अपने साथ-साथ किसी और की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूं, यार, इसलिए अब जा रही हूं सब छोड़कर। बस यही कहना था। एक शक ने सब बर्बाद कर दिया। कितने अच्छे दोस्त बन गए थे हम दोनों। खुश रहना प्लीज हमेशा।'