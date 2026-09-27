सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा : बयाना में जनसभा को करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी

भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बयाना के बिडयारी में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11.10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 11.50 बजे बयाना हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे सड़क मार्ग से बयाना-भरतपुर रोड पर हरनगर मोड़ के पास स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे।