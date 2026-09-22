Bharatpur News: ‘पुलिस को मंथली दो नहीं रुकेगा ट्रैक्टर…,’ रिश्वत लेने वाले ASI को हुई जेल, एसीबी कोर्ट ने सुनाया फैसला

एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर रिश्वत मांगने का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच के दौरान 3 हजार रुपए की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी करौली ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। परिवादी और आरोपी के बीच हुई बातचीत की सीडी भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराई गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर बलवीर शर्मा को दोषी माना और सजा सुनाई।