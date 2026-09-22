Bharatpur : नदबई नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव में हुआ था खेला, सुरजीत सिंह ने पार्षद को बिना जानकारी दिए बनाया प्रस्तावक

शिकायत में पार्षद रविन्द्र द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके हस्ताक्षर का कूटरचित तरीके से इस्तेमाल कर उन्हें प्रस्तावक बनाया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वहीं पार्षद रविन्द्र ने बताया कि मैं बाड़े बंदी में मौजूद था। इसके अलावा शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि सुरजीत उर्फ छुट्टन डॉन निर्वाचित पार्षद नहीं होने के बावजूद उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचा। मामले को लेकर शिकायतकर्ता पार्षद ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है।