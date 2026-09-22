Rajasthan : पुलिस ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 दिन बाद कपड़े-चप्पल से हुई इकलौता बेटा की शिनाख्त, परिजनों का है बुरा हाल

Rajasthan : बारां के मोठपुर का युवक भानु गोयल 17 सितंबर की शाम घर से निकला जो देर तक वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश शुरू की। उसी देर रात अटरू पुलिस को दडा रेलवे ट्रैक के यहां एक अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इससे अनभिज्ञ परिजनों ने 18 सितंबर की रात मोठपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, उसे तलाश भी करते रहे। इस बीच सोमवार की देर शाम पता चला कि जिस भानु को वे तलाश रहे थे, उसके शव का अंतिम संस्कार तीन दिन पहले ही हो चुका है। संदिग्ध परिस्थितियों के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई गई। कस्बेवासियों व व्यापार संघ की ओर से मंगलवार को मोठपुर कस्बा बंद रखा गया। पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई।