Rajasthan ACB : रंगे हाथ ट्रेप नहीं, पर घूस के साढ़े 5 लाख रुपए डिमांड करने पर SDM हवाई सिंह यादव पर FIR, पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान के बारां जिले के प्रशासनिक महकमे से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने अंता के उपखंड अधिकारी (SDM) हवाई सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत मांगने का औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है। परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसकी कमर्शियल और आवासीय प्लानिंग की जमीनों पर पूर्व उपखंड अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों और एग्रीमेंट पर लगे स्टे को हटाने के एवज में एसडीएम यादव द्वारा कुल 5.5 लाख रुपए की भारी-भरकम रिश्वत राशि मांगी जा रही थी। एसीबी के गोपनीय सत्यापन के दौरान 50 हजार रुपए की घूस का सौदा 45 हजार रुपए में तय होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन ट्रैप कार्रवाई से ठीक पहले आरोपी अधिकारी को भनक लग जाने के कारण रुपयों का लेन-देन नहीं हो सका, जिसके बाद एसीबी ने मांग सत्यापन के ठोस आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है।